Дюбуа – про бій з Джошуа: Вийшла хороша перестрілка

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) прокоментував свою перемогу над Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та заявив, що з бою вийшла хороша перестрілка.

Його слова передає Boxing Scene.

"Минулий рік був періодом зростання і розвитку, а сьогоднішній вечір пройшов майже як сон. Я просто повинен був скористатися моментом, і я вхопився за цю можливість обома руками. Джошуа не міг мене втримати. Він намагався прибити до канвасу, але мене було не зупинити. Вийшла хороша перестрілка. Джошуа міг кинути в мене все, що в нього є в арсеналі, але я б усе одно впорався", – сказав Дюбуа.

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Нагадаємо, нещодавно 34-річний британець повідомив, що він має намір продовжувати професійну кар'єру після нищівної поразки.