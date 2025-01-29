Дюбуа пояснив, чому в реванші з Усиком він буде іншим
facebook.com/Alexanderusyk
Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що з першого бою проти Олександра Усика (23-0, 14 КО) він сильно змінився.
Слова Даніеля цитує TalkSport.
"Усик? Це не має значення. Яка різниця, що було тоді, коли минуло стільки часу. Ви бачили, що я зробив зі своїми суперниками в останніх поєдинках? Бачили, як я переміг їх?", – сказав він.
Нагадаємо, що після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.
Бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
У 2023-му Олександр Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді. Якщо боксери зустрінуться вдруге, то на кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.