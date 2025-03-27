Усик, Паркер, Джошуа – будь-хто: Дюбуа – про наступного суперника

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) відновився після хвороби та готовий битися з найсильнішими боксерами дивізіону.

Про це боєць розповів в Instagram.

"Я хотів битись з Джозефо Паркером в Ер-Ріяді, але моя команда, лікарі та мій батько не дозволили вийти до рингу. Прикро, але лайно трапляється. Я повертаюсь і невдовзі порадую фанатів новинами. Усик, Паркер, AJ (Джошуа) – будь-хто. я готовий", – заявив Дюбуа.

Нагадаємо, Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Олександра Усика.

Даніель востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.