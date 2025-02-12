Дюбуа: Готовий перемогти будь-кого

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що він перебуває на піку своєї кар'єри та здатен перемогти будь-кого.

Цитує боксера Sky Sports News.

"Я просто стаю кращим, вдосконалююсь. Кажуть, коли ти виграєш титул чемпіона світу, ти вдосконалюєшся. Я відчуваю, що саме це відбувається зі мною. Я готовий знову показати, на що я здатен, і перемогти будь-кого, кого проти мене поставлять

Я маю бути ще кращим, ніж був проти Ентоні Джоуша. Це був особливий момент, але мені потрібно бути навіть кращим, ніж я був. Колись ми всі маємо подорослішати. Я працюю над своїм наступним боєм, я готовий до нього зараз.

Я все ще прагну до нових успіхів, до нових поясів", – розповів Дюбуа.