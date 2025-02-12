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Чемпіон Бокс

Дюбуа: Готовий перемогти будь-кого

Олександр Булава — 12 лютого 2025, 18:34
Дюбуа: Готовий перемогти будь-кого
Даніель Дюбуа
Getty images

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що він перебуває на піку своєї кар'єри та здатен перемогти будь-кого.

Цитує боксера Sky Sports News.

"Я просто стаю кращим, вдосконалююсь. Кажуть, коли ти виграєш титул чемпіона світу, ти вдосконалюєшся. Я відчуваю, що саме це відбувається зі мною. Я готовий знову показати, на що я здатен, і перемогти будь-кого, кого проти мене поставлять

Я маю бути ще кращим, ніж був проти Ентоні Джоуша. Це був особливий момент, але мені потрібно бути навіть кращим, ніж я був. Колись ми всі маємо подорослішати. Я працюю над своїм наступним боєм, я готовий до нього зараз.

Я все ще прагну до нових успіхів, до нових поясів", – розповів Дюбуа.

Наступний бій Даніеля відбудеться 22 лютого проти Джозефа Паркера в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Даніель Дюбуа

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