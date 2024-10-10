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Дюбуа готовий надати реванш Джошуа

Олександр Булава — 10 жовтня, 16:18
Дюбуа готовий надати реванш Джошуа

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) готовий прийняти реванш з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Про це він розповів у коментарі Seconds Out.

"Якщо Джошуа цього хоче, то я теж цього хочу. Я був кращим того вечора, але в цьому немає жодної неповаги.

Я не збираюся його лаяти або щось таке, це був відмінний бій, і якщо ми зможемо зробити це знову, це буде ще цікавіше", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Бокс Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

Бокс

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