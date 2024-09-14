Дюбуа: Хочу нокаутувати Джошуа

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) хоче достроково перемогти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Цитує боксера Sky Sports.

"Мені довелося відродити свою кар'єру. Мені довелося повернутися і зіткнутися з усім, чого я, можливо, уникав раніше. Критика. Люди говорять все, що їм потрібно. Але я не хочу заглиблюватися Я відродив свою кар'єру і просто продовжую йти вперед.

Я був на дні, а тепер повертаюся. У цьому є глибше значення, ніж просто я та Джошуа на рингу. Усе на кону. Хто має сильнішу волю, хто справді переміг своїх демонів і хто дійсно готовий рухатися вперед. Я вірю, що це я, і я готовий вийти й показати це

Я планую нокаутувати його. Така програма. Це менталітет, це намір вступати в цей бій. Я збираюся зосередити все своє життя на тому, щоб знищити його і просто бути хорошим руйнівником, хорошим завойовником", — сказав Дюбуа.