Дюбуа: Все ще хочу бою з Паркером
Дюбуа – Паркер
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Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) готовий провести наступний бій проти Джозефа Паркера (36-3, 23 КО).
Про це боксер розповів у коментарі BoxNation.
"Люди кажуть різне, але я хотів битися або з Паркером, або з Усиком. Саме цього я вимагав ще до бою. Я хотів пройти Джозефа, щоб вийти на Усика, і все ще хочу зробити це.
Якщо можна було б знову організувати бій із Паркером – я б із задоволенням прийняв його", – розповів боксер.
Нагадаємо, Дюбуа в лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалося, що переможець цього бою стане наступним суперником Олександра Усика.
Даніель востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.