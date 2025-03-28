Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Дюбуа: Все ще хочу бою з Паркером

Олександр Булава — 28 березня 2025, 16:21
Дюбуа: Все ще хочу бою з Паркером
Дюбуа – Паркер
Getty images

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) готовий провести наступний бій проти Джозефа Паркера (36-3, 23 КО).

Про це боксер розповів у коментарі BoxNation.

"Люди кажуть різне, але я хотів битися або з Паркером, або з Усиком. Саме цього я вимагав ще до бою. Я хотів пройти Джозефа, щоб вийти на Усика, і все ще хочу зробити це.

Якщо можна було б знову організувати бій із Паркером – я б із задоволенням прийняв його", – розповів боксер.

Нагадаємо, Дюбуа в лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалося, що переможець цього бою стане наступним суперником Олександра Усика.

Даніель востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Олександр Усик Джозеф Паркер Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа

Я готовий до війни: Чісора відреагував на проведення бою з Дюбуа
Усик, Паркер, Джошуа – будь-хто: Дюбуа – про наступного суперника
IBF визначила наступного суперника Дюбуа
План Б: Воррен назвав ім'я боксера, який зустрінеться з Дюбуа в разі зриву планів на бій з Усиком
Гірн оцінив можливість проведення бою Паркера з Джошуа

Останні новини