Дюбуа: Все ще хочу бою з Паркером

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) готовий провести наступний бій проти Джозефа Паркера (36-3, 23 КО).

Про це боксер розповів у коментарі BoxNation.

"Люди кажуть різне, але я хотів битися або з Паркером, або з Усиком. Саме цього я вимагав ще до бою. Я хотів пройти Джозефа, щоб вийти на Усика, і все ще хочу зробити це.

Якщо можна було б знову організувати бій із Паркером – я б із задоволенням прийняв його", – розповів боксер.