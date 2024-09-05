Дюбуа: Сподіваюся, що Ф'юрі виграє бій в Усика

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) буде вболівати за ексчемпіона Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) у реванші з володарем поясів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Цитує британця Secondsout.

"Я сподіваюся, що Ф'юрі це зробить, я сподіваюся, що Ф'юрі виграє. Хоча Усик хороший боєць, так, ми побачимо. Усик точно добре себе проявив", — сказав Дюбуа.

Нагадаємо, друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.