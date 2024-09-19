Дюбуа назвав свою ціль у поєдинку з Джошуа

Володарю титулу IBF у надважкій вазі Даніелю Дюбуа (21-2, 20 KO) необхідна перемога над Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) для узаконення чемпіонського поясу.

Про це боксер розповів на пресконференції після битви поглядів.

"У мене є пояс. Приємно його мати, але я маю його легалізувати, здобувши перемогу в поєдинку проти Джошуа. Я готовий до цієї війни, я готовий до бою.

Перемога нокаутом? Шлях не такий важливий. Нокаут чи будь-який інший спосіб", – сказав Дюбуа.