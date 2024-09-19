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Чемпіон Бокс

Дюбуа назвав свою ціль у поєдинку з Джошуа

Олександр Булава — 19 вересня, 23:15
Дюбуа назвав свою ціль у поєдинку з Джошуа
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
Matchroom Boxing

Володарю титулу IBF у надважкій вазі Даніелю Дюбуа (21-2, 20 KO) необхідна перемога над Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) для узаконення чемпіонського поясу.

Про це боксер розповів на пресконференції після битви поглядів.

"У мене є пояс. Приємно його мати, але я маю його легалізувати, здобувши перемогу в поєдинку проти Джошуа. Я готовий до цієї війни, я готовий до бою.

Перемога нокаутом? Шлях не такий важливий. Нокаут чи будь-який інший спосіб", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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