Дюбуа назвав свою ціль у поєдинку з Джошуа
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
Matchroom Boxing
Володарю титулу IBF у надважкій вазі Даніелю Дюбуа (21-2, 20 KO) необхідна перемога над Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) для узаконення чемпіонського поясу.
Про це боксер розповів на пресконференції після битви поглядів.
"У мене є пояс. Приємно його мати, але я маю його легалізувати, здобувши перемогу в поєдинку проти Джошуа. Я готовий до цієї війни, я готовий до бою.
Перемога нокаутом? Шлях не такий важливий. Нокаут чи будь-який інший спосіб", – сказав Дюбуа.
Нагадаємо, поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.