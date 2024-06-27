Тренер оцінив відновлення лідера збірної України

Український боксер Олександр Хижняк повністю відновився після операції на руці, яку він переніс на початку року та готується до виступу на Олімпіаді в Парижі.

Про це розповів головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі телеканалу ДІМ.

"Здоров'я його нормальне. Він уже під повними навантаженнями був, проходить уже збори повністю. У нас не було в нас часу взяти участь десь у якихось хороших міжнародних турнірах. Тому що закінчив лікування, потім реабілітація і потім це в нього вже третій збір проходить по індивідуальному плану. Створюємо умови, трудимося. Також іде все за планом. Він срібний призер попередньої Олімпіади, чемпіон світу, чемпіон Європи, Європейських ігор. У нього великий досвід. Він уже пробував все. Він був близький дуже близький до олімпійської золотої нагороди", — сказав Сосновський.

Зазначимо, що окрім Хижняка на Олімпіаді в Парижі виступлять ще два українських боксери — Айдер Абдураімов (до 57 кг) та Дмитро Ловчинський (понад 91 кг).

Олімпіада у Парижі стартує 26 липня.