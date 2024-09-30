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Лапін: Якби не було брудних ударів, бій Усика з Дюбуа завершився б на 4 раунди раніше

Володимир Кук — 30 вересня, 22:33
Лапін: Якби не було брудних ударів, бій Усика з Дюбуа завершився б на 4 раунди раніше
Олександр Усик
Getty Images

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), відповів Дону Чарльзу, який вважає, що чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) виграв у українця.

Про це він заявив у своєму X-акаунті.

"Я думаю, що Дон живе в іншій реальності. Якби він був хорошим тренером, він би не вчив свого боксера брудним ударам. Якби не було брудних ударів, той бій завершився б на 4 раунди раніше.

Перемога над Ей Джеєм не робить вас королями дивізіону, Джошуа все одно повернеться", – написав Лапін.

Нагадаємо, що поєдинок між британцем та українцем відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою 37-річного боксера нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Сергій Лапін Дон Чарльз

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