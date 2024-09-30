Лапін: Якби не було брудних ударів, бій Усика з Дюбуа завершився б на 4 раунди раніше

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), відповів Дону Чарльзу, який вважає, що чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) виграв у українця.

Про це він заявив у своєму X-акаунті.

"Я думаю, що Дон живе в іншій реальності. Якби він був хорошим тренером, він би не вчив свого боксера брудним ударам. Якби не було брудних ударів, той бій завершився б на 4 раунди раніше.

Перемога над Ей Джеєм не робить вас королями дивізіону, Джошуа все одно повернеться", – написав Лапін.