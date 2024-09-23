Хейні прокоментував результат бою Дюбуа – Джошуа
Девін Хейні
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Американський боксер Девін Хейні (31-0, 15 КО) висловився, щодо бою Дюбуа – Джошуа.
Його слова цитує Figth HUB.
"Що пішло не так у Джошуа? Це бокс. Тут все один удар може змінити бій. У тяжкій вазі можливо все. Я прийшов, щоб подивитись бокс і отримав насолоду", – заявив Хейні.
Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.
Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).
Нагадаємо, нещодавно 34-річний британець повідомив, що він має намір продовжувати професійну кар'єру після нищівної поразки.