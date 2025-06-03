Британський надважковаговик: найбільше я заробив на спарингах з Кличком

Британський суперважковаговик Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) заявив, що має досвід спарингів з найкращими боксерами світу.

Цитує боксера talkSPORT.

Я пробув там недовго, але він був чудовим хлопцем. У Кличка було 10 спаринг-партнерів, він був справжнім професіоналом. Я заробляв 1500 фунтів на тиждень і всі отримували стільки ж. Він витрачав майже 100 тисяч фунтів на спаринг-партнерів. Ми спарингували жорстко, ніхто не брав полонених. Але за такі гроші я не скаржився", – зазначив він.

"Найбільше я заробив на спарингах з Володимиром Кличком. Я збрехав про свій зріст, збрехав про свою вагу і збрехав про свою фізичну форму, щоб потрапити в той табір.

Також Ален пригадав співпрацю з Олександром Усиком, Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

"Усик також платив дуже добре, 2000 фунтів за два тижні. Мені не платили за спаринг з Ей Джеєм, тому що ми спарингували, коли були аматорами. Я також спарингував з ним протягом перших трьох років його професійної кар'єри, і, мабуть, мені тоді слід було заплатити, але ми були типу друзями.

Тайсон Ф'юрі давав мені кілька фунтів, він завжди був дуже привітним до мене, ми були друзями. Я завжди проводив перші кілька раундів, він розігрівався, а потім йшов і бив якогось бідолаху після мене.

Я спарингував перед його боями-поверненнями з Сефері та Пʼянетою в спортзалі Ріккі Хаттона. За рогом був KFC, і він давав мені гроші на бензин, 100 фунтів за спаринг і ще 20 фунтів, за які я йшов купити собі KFC", – розповів Ален.