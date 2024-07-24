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Чісора сказав, коли закінчить кар'єру

Андрій Яросименко — 24 липня, 09:05
Чісора сказав, коли закінчить кар'єру

Британський боксер Дерек Чісора (34-13, 23 КО) заявив, що закінчить кар'єру, коли проведе 50 боїв.

Його слова передає Boxingscene.

"Я проведу 50 боїв, це те, що я хочу, і після цього я піду. Бог сказав мені провести 50 боїв.

Звичайно, я жартував, коли згадував Бога, але число 50 приходить мені в голову. Я завжди хотів провести 50 боїв з того моменту, як став професіоналом.

Чому я все ще б'юся? Розвага, чувак. Розвага. Ось чому я продовжую битися", — сказав боксер.

Зазначимо, що Дерек проведе поєдинок проти іншого британського боксера Джо Джойса (16-2, 15 KO) Двобій відбудеться 27 липня у Лондоні на арені "O2".

Нагадаємо, Дерек останній бій провів у серпні минулого року, в якому переміг Джеральда Вашингтона (20-6-1 13 KO) одноголосним рішенням суддів.

Джойс, після двох поразок від китайця Чжана Чжилея, у березні технічним нокаутом здолав Кеша Алі (21-3, 12 KO).

Бокс Дерек Чісора Джо Джойс

Дерек Чісора

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