Чісора сказав, коли закінчить кар'єру

Британський боксер Дерек Чісора (34-13, 23 КО) заявив, що закінчить кар'єру, коли проведе 50 боїв.

Його слова передає Boxingscene.

"Я проведу 50 боїв, це те, що я хочу, і після цього я піду. Бог сказав мені провести 50 боїв.

Звичайно, я жартував, коли згадував Бога, але число 50 приходить мені в голову. Я завжди хотів провести 50 боїв з того моменту, як став професіоналом.

Чому я все ще б'юся? Розвага, чувак. Розвага. Ось чому я продовжую битися", — сказав боксер.