Чісора сказав, коли закінчить кар'єру
Британський боксер Дерек Чісора (34-13, 23 КО) заявив, що закінчить кар'єру, коли проведе 50 боїв.
Його слова передає Boxingscene.
"Я проведу 50 боїв, це те, що я хочу, і після цього я піду. Бог сказав мені провести 50 боїв.
Звичайно, я жартував, коли згадував Бога, але число 50 приходить мені в голову. Я завжди хотів провести 50 боїв з того моменту, як став професіоналом.
Чому я все ще б'юся? Розвага, чувак. Розвага. Ось чому я продовжую битися", — сказав боксер.
Зазначимо, що Дерек проведе поєдинок проти іншого британського боксера Джо Джойса (16-2, 15 KO) Двобій відбудеться 27 липня у Лондоні на арені "O2".
Нагадаємо, Дерек останній бій провів у серпні минулого року, в якому переміг Джеральда Вашингтона (20-6-1 13 KO) одноголосним рішенням суддів.
Джойс, після двох поразок від китайця Чжана Чжилея, у березні технічним нокаутом здолав Кеша Алі (21-3, 12 KO).