Вайлдер вилетів з рейтингу супертяжів за версією The Ring

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43−4−1, 42 КО) втратив місце у топ-10 рейтингу найкращих суперважковаговиків за версією The Ring.

Американець вибув з першої десятки після поразки від Чжана Чжилея. Водночас тимчасовий чемпіон IBF Даніель Дюбуа після перемоги над Філіпом Хрговичем піднявся з 10-го та 6-те місце.

Продовжує очолювати рейтинг абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Рейтинг супертяжів від The Ring

Чемпіон: Олександр Усик

Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Джозеф Паркер Чжан Чжилей Агіт Кабаєл Даніель Дюбуа Джаред Андерсон Джо Джойс Філіп Хргович Ефе Аджагба

Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.