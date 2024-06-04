Вайлдер вилетів з рейтингу супертяжів за версією The Ring
Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43−4−1, 42 КО) втратив місце у топ-10 рейтингу найкращих суперважковаговиків за версією The Ring.
Американець вибув з першої десятки після поразки від Чжана Чжилея. Водночас тимчасовий чемпіон IBF Даніель Дюбуа після перемоги над Філіпом Хрговичем піднявся з 10-го та 6-те місце.
Продовжує очолювати рейтинг абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.
Рейтинг супертяжів від The Ring
Чемпіон: Олександр Усик
- Тайсон Ф'юрі
- Ентоні Джошуа
- Джозеф Паркер
- Чжан Чжилей
- Агіт Кабаєл
- Даніель Дюбуа
- Джаред Андерсон
- Джо Джойс
- Філіп Хргович
- Ефе Аджагба
Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.