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Вайлдер вилетів з рейтингу супертяжів за версією The Ring

Олександр Булава — 4 червня, 21:56
Вайлдер вилетів з рейтингу супертяжів за версією The Ring

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43−4−1, 42 КО) втратив місце у топ-10 рейтингу найкращих суперважковаговиків за версією The Ring.

Американець вибув з першої десятки після поразки від Чжана Чжилея. Водночас тимчасовий чемпіон IBF Даніель Дюбуа після перемоги над Філіпом Хрговичем піднявся з 10-го та 6-те місце.

Продовжує очолювати рейтинг абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Рейтинг супертяжів від The Ring

Чемпіон: Олександр Усик

  1. Тайсон Ф'юрі
  2. Ентоні Джошуа
  3. Джозеф Паркер
  4. Чжан Чжилей
  5. Агіт Кабаєл
  6. Даніель Дюбуа
  7. Джаред Андерсон
  8. Джо Джойс
  9. Філіп Хргович
  10. Ефе Аджагба

Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

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Деонтей Вайлдер

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