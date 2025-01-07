Стала відома дата повернення Вайлдера на ринг
Деонтей Вайлдер
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Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) повернеться на ринг у квітні
Про це повідомив журналіст Манук Акопян.
Його бій відбудеться на шоу "BLK Prime".
У суботу, 11 січня, боксер і його менеджер Шеллі Фінкель проведуть зустріч у Лос-Анджелесі для оголошення імені суперника.
Нагадаємо, Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.
Нещодавно про бажання зустрітися з американцем заявив український надважковаговик Андрій Новицький.