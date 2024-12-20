Дюбуа: Ніхто не може знайти Джошуа? Здається, я відправив його до будинку для престарілих

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа в жартівливій манері прокоментував його скасований реванш з Ентоні Джошуа.

Слова 27-річного британця наводить talkSPORT.

"Всі завжди говорять про Ей Джея, але де він? Я не можу його знайти. Де він? Здається, я відправив його до будинку для престарілих.

Всі ці розмови про Ей Джея і людей, які виправдовують його поразку. Настав час людям вітати нового короля.

Я продовжую бачити людей, які плачуть через поразку Ей Джея, замість того, щоб вітати нового короля. Наче хтось помер, а країна в жалобі. Не знаю, чи бачили це інші, але я бачив", – сказав Дюбуа.