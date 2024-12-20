Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Дюбуа: Ніхто не може знайти Джошуа? Здається, я відправив його до будинку для престарілих

Олексій Погорелов — 20 грудня 2024, 00:45
Дюбуа: Ніхто не може знайти Джошуа? Здається, я відправив його до будинку для престарілих
Даніель Дюбуа
Instagram Даніеля Дюбуа

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа в жартівливій манері прокоментував його скасований реванш з Ентоні Джошуа.

Слова 27-річного британця наводить talkSPORT.

"Всі завжди говорять про Ей Джея, але де він? Я не можу його знайти. Де він? Здається, я відправив його до будинку для престарілих.

Всі ці розмови про Ей Джея і людей, які виправдовують його поразку. Настав час людям вітати нового короля.

Я продовжую бачити людей, які плачуть через поразку Ей Джея, замість того, щоб вітати нового короля. Наче хтось помер, а країна в жалобі. Не знаю, чи бачили це інші, але я бачив", – сказав Дюбуа.

Раніше Даніель Дюбуа поговорив про майбутній реванш Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Британський боксер розповів, хто, на його думку, переможе у цьому титульному поєдинку та з ким він хотів би зійтися у бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа

Дюбуа: Переможе Ф'юрі, але я хотів би реванш з Усиком за звання абсолютного чемпіона
Це було б фантастично: менеджер Усика назвав наступного суперника українця після реваншу з Ф'юрі
Джек-пот для Джейка Пола: з ким ще може вийти в ринг блогер-боксер
Сестра Дюбуа без бою отримала титул чемпіонки світу
Дюбуа – про потенційне повернення Володимира Кличка: Зараз така епоха, може статися що завгодно

Останні новини