Хотів би поставити крапку: Дюбуа – про можливість реваншу із Джошуа
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
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Чемпіон світу з боксу за версією IBF Даніель Дюбуа не проти провести реванш із Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє Talksport.
"Як боєць, я хотів би провести реванш та поставити крапку у цьому протистоянні.
Вважаю, що це може відбутись у майбутньому, хто знає. Але так, я готовий", - розповів боксер.
Нагадаємо, що у вересні Даніель Дюбуа відправив Ентоні Джошуа у нокаут у п'ятому раунді, тим самим захистивши пояс IBF.
Раніше англієць отримав наступного суперника, із яким проведе проведе поєдинок в андеркарті бою двох росіян.