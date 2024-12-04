Хотів би поставити крапку: Дюбуа – про можливість реваншу із Джошуа

Чемпіон світу з боксу за версією IBF Даніель Дюбуа не проти провести реванш із Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Talksport.

"Як боєць, я хотів би провести реванш та поставити крапку у цьому протистоянні. Вважаю, що це може відбутись у майбутньому, хто знає. Але так, я готовий", - розповів боксер.

Нагадаємо, що у вересні Даніель Дюбуа відправив Ентоні Джошуа у нокаут у п'ятому раунді, тим самим захистивши пояс IBF.

Раніше англієць отримав наступного суперника, із яким проведе проведе поєдинок в андеркарті бою двох росіян.