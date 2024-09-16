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Дюбуа спарингував з олімпійським чемпіоном перед боєм з Джошуа

Олександр Булава — 16 вересня, 18:28
Дюбуа спарингував з олімпійським чемпіоном перед боєм з Джошуа
Даніель Дюбуа
Instagram - dynamite_daniel_dubois

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) провів спаринг з французьким олімпійським чемпіоном Ріо-2016 Тоні Йокою (12-3, 10 КО) в межах підготовки до бою проти Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це повідомляє DAZN.

Бій Дюбуа та Джошуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі".

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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