Дюбуа хоче отримати бій з Усиком

Тимчасовий чемпіон IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) хоче провести бій-реванш проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це британський боксер розповів у коментарі TNT Sports Boxing.

"Мої плани в найближчі 2 роки? Стати чемпіоном світу. Я хочу знову отримати бій з Усиком", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, Дюбуа достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Повноцінним володарем титулу є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.