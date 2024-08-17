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Дюбуа: Хочу достроково перемогти Джошуа

Руслан Травкін — 17 серпня, 13:55
Дюбуа: Хочу достроково перемогти Джошуа
Даніель Дюбуа
Getty images

Британський боксер у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) поділився власними планами на бій з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Його слова цитує Sky Sports.

"Я – андердог, тому що повинен довести свою спроможність, і перемога над Джошуа зробить мене справжнім чемпіоном.

Я готовий до бою. Це все. Це велика можливість.

Я хочу перемогти будь-якими способами, але дострокова перемога – це те, що мені потрібно. Я дуже впевнений у собі, щасливий і готовий до виклику. Щодня я працюю над цим, роблячи все можливе" – сказав Даніель.

Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа проведуть бій 21 вересня на стадіоні Вемблі. Свій прогноз на цей бій оголосив шведський боксер Отто Валлін.

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