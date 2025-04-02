Дюбуа назвав переможця бою Джойс – Хргович

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) дав прогноз на бій між Джо Джойсом (16-3, 15 КО) та Філіпом Хрговичем (17-1, 14 КО). Британець вважає, що хорват зупинить більш досвідченого Джойса.

Про це Дюбуа сказав у коментарі для Britishboxingnews.

"Я думаю, що Хргович може перемогти в цьому бою, у нього хороший стиль. Хргович мав час, щоб відновитися, і я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок. Я з нетерпінням чекаю на бій, щоб подивитися, як Хргович виглядає зараз. Я чув, що в недавньому інтерв'ю він сказав, що налаштований серйозно, тож подивимося", – сказав Дюбуа.

Даніель бився з обома боксерами. У листопаді 2020 він програв нокаутом у 10 раунді Джойсу, а у травні 2024 здолав нокаутом у 8 раунді Хрговича.

Раніше Едді Гірн заявив, що Філіп здобуде перемогу за перші 3-4 раунди. У 2013 році Джойс у межах World Series of Boxing переміг Хрговича роздільним рішенням суддів за підсумками 5 раундів.