Екссуперник Ф'юрі: Кличку треба 1-2 поєдинки, а потім можна виходити проти Дюбуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Стів Каннінгем (30-9-1, 20 КО) вважає, що Володимиру Кличку треба провести кілька боїв, щоб кинути виклик Даніелю Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це він сказав в інтерв'ю Seconds Out.

"Це буде дуже чудовий бій для Володимира. Потрібен один чи два поєдинки, щоб скинути іржу, а потім можна зустрітись із Дюбуа. Дюбуа не самий вправний боєць, але сильний і має пристойний рівень майстерності. Я не говорю, що Володимир обов'язково переможе, але Кличко в моїх очах є фаворитом.

Звичайно, треба подивитися, що Володимир продемонструє у своїх поєдинках розминки. У будь-якому випадку, це крутий бій", – сказав Каннінгем.

Нагадаємо, що Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа. А перед цим, 28 листопада 2015 року, Ф'юрі здобув перемогу над Кличко одноголосним рішенням суддів 115:112, 115:112, 116:111.