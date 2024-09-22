Чісора: Тепер Дюбуа другий номер у світі після Усика

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 23 КО) прокоментував перемогу чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в бою з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та заявив, що 27-річний британець тепер другий номер у світі після Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це він заявив на YouTube-каналі "The Stomping Ground".

"Дюбуа був відмінно готовий. Даніель був хороший. Він був злісним, вийшов на бій як справжній чемпіон. Він відчував себе справжнім чемпіоном світу, тож мої вітання йому. Тепер Дюбуа другий номер у світі після Олександра Усика. Я не знаю, що сьогодні пішло не так для Ентоні Джошуа. Мені все ще належить це з'ясувати. Я думаю, що він усе залишив у роздягальні", – сказав Чісора.

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Нагадаємо, нещодавно 34-річний британець повідомив, що він має намір продовжувати професійну кар'єру після нищівної поразки.