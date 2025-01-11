Чісора назвав фаворита бою Дюбуа з Паркером

Британський боксер Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) фаворитом у протистоянні з Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Цитує Чісору Seconds Out.

"Я б поставив свої гроші на Дюбуа. Дострокова перемога Даніеля? Я вважаю, що він має все необхідне, щоб зупинити його, бо він сильніший і більше цього хоче. Він зараз на ходу. Немає нічого, що може його зупинити", – сказав Чісора.

Зазначимо, що бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.