Звертайся до Дюбуа: Чісора дав пораду Джошуа

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 23 КО) дав пораду своєму земляку та другу, ексчемпіону Ентоні Джошуа (28-4; 25 КО) щодо його подальшої кар’єри, наголосивши, що тому негайно необхідно провести реванш.

Слова Чісори наводить канал The Stomping Ground.

"Він повинен негайно отримати реванш, чому б і ні? Звертайся до Даніеля Дюбуа, нового чемпіона і нового коронованого короля Сполученого Королівства. Ей Джей повинен вийти на нього.



Що ще він збирається робити, з ким ще він збирається битися? З Деонтеєм Вайлдером? А потім ще з кимось, а потім повернутися і зустрітися з Даніелем Дюбуа? Ні, він повинен повернутися до реваншу", – заявив Чісора.