Український боксер дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (25-2, 6 KO) вважає, що у другому бою між Олександром Усиком (22-0, 14 KO) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) немає яскраво вираженого фаворита.

Слова Фаніяна наводить Ukrsport:

"Це буде дуже цікавий бій, але знову ж таки, я не можу сказати, що 100% виграє Олександр Усик або ж 100% виграє Тайсон Фʼюрі. Цей поєдинок буде дуже насиченим і точно не все так просто буде".

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг Ф'юрі розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.