Усик — про бої, в яких він зацікавлений: Це реванш із Ф’юрі і, можливо, третій поєдинок із Джошуа

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) і розповів про бої, у проведенні яких він зацікавлений.

Його слова передає NV.ua.

"Для мене не є метою зібрати весь "Медісон Сквер Гарден", для мене є метою зібрати "Олімпійський" у Києві в мирний час. Цього дуже б хотілося. "Медісон" — круте місце, але хочеться свою публіку порадувати. Я впевнений, що весь стадіон, 80 тисяч, буде заповнений. Тож дай боже, щоб це сталося.

Для мене залишились ще цікаві бої, це реванш із Ф’юрі і, можливо, третій поєдинок із Джошуа. Тільки із цими двома хлопцями ще цікаво, далі вже хай молодь підтягується та працює", — сказав Усик.