Дюбуа розповів, як зміг витримати важкі удари Джошуа

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) розповів, що йому сподобалась фінальну частина бою против Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), в якій обидва боксери пішли на розмін ударами.

Слова Дюбуа приводить портал Secondsout:

"Ніхто не казав, що це буде легко. Я повинен був покінчити з королем, тому я повинен був пройти крізь всю вогневу міць, яку він направив на мене. У той момент це була просто концентрація. Мені подобаються такі бої, де ми відпускаємо руки, ставимо все на кін, йдемо в обмін ударами. Це було дуже захоплююче для мене, якщо чесно".

Після пропущеного удару в 5 раунді Даніель на мить похитнувся, що змусило Джошуа піти на добивання, але чемпіон IBF залишився досить холоднокровним, щоб підловити суперника, завдавши влучного удару.

21 вересня Джошуа сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.