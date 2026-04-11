Колишній суперник Богачука знепритомнів напередодні бою

Сергій Шаховець — 11 квітня 2026, 07:42
Брендон Адамс
Zuffa Boxing

Американський боксер першої середньої ваги Брендон Адамс (26-4, 16 КО) втратив свідомість напередодні поєдинку з ірландцем Каойміном Аг'ярко (18-0, 7 KO).

Про це повідомив Майк Коппінджер на своїй сторінці у мережі "Х".

За інформацією джерела, 36-річний боксер знепритомнів у готельному номері та був терміново госпіталізований.

"Сьогодні рано вранці (10 квітня – ред.) Брендон відчув біль у грудях, знепритомнів у своєму готельному номері та був доставлений до лікарні. Наразі він госпіталізований і проходить обстеження.

Деталі з'являться пізніше. Він дуже засмучений тим, що не зможе взяти участь у цьому бою.

Він віддав усе під час цього тренувального табору і з нетерпінням чекав можливості опинитися за крок від титульного бою. Він співчуває своєму супернику, який прилетів з-за кордону, щоб провести цей поєдинок, і сподівається організувати цей бій одразу після свого відновлення", – повідомив менеджер боксера Марк Хабібі.

Зазначимо, що бій Адамса та Агярко був запланований на 11 квітня. Переможець поєдинку мав стати претендентом на титул IBF у першій середній вазі, яким володіє британець Джош Келлі.

Нагадаємо, що у попередньому бою Брендон Адамс вдруге переміг українця Сергія Богачука. Цей поєдинок відбувся 13 вересня 2025 року.

