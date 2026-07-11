Вакханалія у Нью-Йорку: як бій Боу та Голоти спровокував один із найбільших погромів в історії боксу

11 липня 1996 року легендарна арена "Медісон-сквер-гарден" стала епіцентром абсолютного хаосу. Поєдинок між колишнім абсолютом Ріддіком Боу та непереможеним польським проспектом Анджеєм Голотою увійшов в історію не через видатну техніку чи красивий нокаут.

Ця ніч запам'яталася дикою поведінкою одного боксера та грандіозним масовим заворушенням, яке змусило коментаторів ховатися під столами, а поліцію Нью-Йорка – стягувати спецпризначенців на арену.

"Чемпіон" пригадує події, які відбулись рівно 30 років тому.

Битва, яка мала стати прохідною для фаворита

Для Ріддіка Боу цей бій не віщував жодних проблем. Він мав стати прохідним перед очікуваним мегафайтом проти Леннокса Льюїса або Майка Тайсона.

Американський чемпіон не сприймав поляка всерйоз і вийшов на битву далеко не в оптимальних кондиціях. На зважуванні він показав рекордну для себе вагу – 114 кілограмів.

Бронзовий призер Олімпіади-1988 навпаки був у фантастичній фізичній формі. Проте ставки приймалися з розрахунком 12 до 1 на користь Боу, а більшість глядачів очікували стати свідками швидкого нокауту.

Але їхнє сприйняття різко змінилось з першим ударом гонгу. "Великий тато" зіткнувся із суворою реальністю, в якій швидкий, технічний і витривалий Голота почав методично розбирати фаворита.

Жорсткий джеб польського боксера завдав серйозних ушкоджень Боу, а серійні комбінації ударів регулярно потрясали американця. Здавалося, світ стає свідком однієї з найбільших сенсацій у надважкому дивізіоні.

Боу та Голота Getty Images

Зламана ментальність та дискваліфікація

Проте в Голоти була одна серйозна проблема – неконтрольована тяга до брудного боксу. Попри те, що поляк впевнено вигравав бій за очками на картах усіх трьох суддів, він із незрозумілою впертістю бив Ріддіка нижче пояса.

Рефері Вейн Келлі неодноразово попереджав Анджея: у четвертому раунді він зняв з нього очко, а в шостому, після чергового відвертого удару в пах, зняв ще одне. У кутку Голоти панувала паніка.

Його тренери Роджер Бладворт та Лу Дува закликали бити вище, адже він спокійно перемагав. Але психологічний механізм польського боксера вже дав збій.

Апогею це безумство досягло у сьомій трихвилинці. Американець ледь тримався на ногах від пропущених ударів у голову й Анджею залишалося просто довести справу до логічного кінця.

Натомість він провів серію, яка завершилася нищівним аперкотом прямо в геніталії "Великого тата". Боу зі стогоном впав на настил рингу, а суддя миттєво зупинив бій і зафіксував дискваліфікацію поляка.

Ріддік Боу Getty Images

Масове заворушення на арені

Тієї ж секунди, коли рефері перехрестив руки на "Медісон-сквер-гарден" розпочався абсолютний хаос. Менеджер американця Рок Ньюман разом із величезним натовпом охоронців та представників команди перестрибнули через канати, відштовхнули суддю та кинулись на затиснутого у своєму куті Голоту.

У цій тисняві один із представників "Великого тата" Джейсон Гарріс розмахнувся та зі всієї сили вдарив поляка по голові важкою портативною рацією, залишивши глибоке розсічення, на яке згодом наклали 11 швів. При цьому сам Анджей встиг відповісти своїм ударом, перш ніж його вивели з рингу.

Одночасно в епіцентрі цієї вакханалії стало зле 74-річному тренеру поляка Лу Дуві. Через проблеми із серцем та вживлений кардіостимулятор він упав на настил рингу та почав задихатися, тому медикам довелося виносити легенду на ношах із кисневою маскою прямо крізь розлючений натовп.

Бійка з рингу миттєво перекинулася на глядацький зал, де присутні тисячі польських мігрантів та чорношкірих фанатів Боу зійшлися у жорстокій сутичці. У конфлікті, підігрітому расовою та національною напругою, в хід пішли кулаки, пивні склянки та навіть пластикові стільці.

Ситуація стала настільки небезпечною, що коментатори HBO ховалися під столами від предметів, які літали по арені, а для придушення бунту довелося викликати загони спецпризначенців NYPD та кінну поліцію, які зачищали арену понад пів години.

Огляд бою та заворушень

Наслідки вакханалії та реванш

Наслідки тієї ночі були катастрофічними: 16 заарештованих, 22 поранених фанатів, кілька госпіталізованих поліцейських. Менеджер Рок Ньюман був оштрафований на 250 тисяч доларів і відсторонений від боксу на рік за підбурювання до бунту.

Найбільшим же абсурдом цієї історії стало те, що через п'ять місяців організатори вирішили провести реванш. І світ побачив повне повторення ситуації.

Голота знову знищував фаворита, впевнено вів за очками... і знову був дискваліфікований. Цього разу битву зупинили у дев'ятому раунді за серію ударів нижче пояса.

Відеоогляд реваншу Боу – Голота

Ця історія назавжди закріпила за Анджеєм прізвисько "Брудний поляк". Вона довела, що в боксі головним суперником бійця часто є не людина у протилежному куті, а його власні внутрішні демони.