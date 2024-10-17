Легендарний боксер 90-х поділився прогнозом на реванш Усик – Ф'юрі: Він вже не той

Один із найкращих бійців хевівейту 90-тих Ріддік Боу вважає, що британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) знову програє Олександру Усику (22-0, 14 КО).

Про це Боу розповів YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

"Хто переможе? Не Ф'юрі. Він вже не той: час змінився, він змінився. Він не може тримати удар так, як раніше. Навіть у мене самого був час, коли я втомився від цього, я більше не хотів, щоб мене били".

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг Ф'юрі розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.