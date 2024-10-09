Околі відмовився від чемпіонського поясу WBC у бриджервейті заради переходу в хевівейт

Чемпіон світу в бриджервейті (до 101,6 кг) Лоуренс Околі (20-1, 15 KO) вирішив відмовитися від поясу WBC, щоб здійснити свою мрію – стати чемпіоном світу у надважкій вазі.

Про це повідомляє офіційний сайт WBC.

"Після довгих роздумів я з важким серцем змушений відмовитися від поясу WBC в бриджервейті, з повагою просячи, щоб мене включили в топ-5 у надважкій вазі", – повідомив Околі.

Таким чином, тимчасовий чемпіон Кевін Лерена (30-3, 14 KO) стає чемпіоном світу за версією WBC у бриджервейті.

"Перш за все, я хотів би заявити, наскільки я був гордий і щасливий змагатися за пояс чемпіона світу за версією WBC в бриджервейті і завоювати його", – Кевін Лерена.

Лоуренсу Околі 31 рік. Раніше він встиг побувати чемпіоном за версією WBO у першій важкій вазі, і тепер знову має намір змінити категорію.