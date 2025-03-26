Боксер провів майже півстоліття за ґратами через сфабриковане звинувачення: йому виплатили компенсацію

Колишній японський боксер Івао Хакамада отримав виправдувальний вирок і компенсацію за 47 років у в'язниці, де він перебував за сфабрикованим звинуваченням.

Про це повідомляє NHK.

Японець потрапив до в'язниці 1966 року за звинуваченням у вбивстві чотирьох людей. Тоді Хакамада намагався врятувати директора підприємства, на якому працював, із пожежі, а в будинку знайшли тіла всієї родини з характерними ознаками насильницької смерті.

У 1968-му Івао під тортурами зізнався у вбивстві та був засуджений до смертної кари. Виконання вироку регулярно переносили, а у 2011 році ексбоксер потрапив до Книги рекордів Гінесса як людина, яка найдовше перебуває в камері смертників.

11 років тому японець домігся перегляду справи та вийшов із в'язниці після тривалого терміну за ґратами. WBC навіть презентувала йому почесний пояс.

Згодом з'ясувалося, що у 1966-му слідчі сфабрикували всі докази проти Хакамади, а зразки ДНК не збігаються з можливим убивцею.

Суд призначив японцю 83 долари компенсації за кожен день, який він провів у в'язниці, тож Хакамада отримає 1,4 мільйона доларів. Нині колишньому спортсмену вже 89 років.

Сестра Івао, яка весь цей час намагалася довести невинність свого брата заявила, що жодні гроші не компенсують тих страждань, яких зазнав Хакамада.

Сьогодні також стало відомо, що екскапітана Манчестер Сіті засудили за звинуваченням у побитті дружини.