Джошуа: Я радий, що Ф'юрі не є абсолютним чемпіоном

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) радий, що Тайсон Ф'юрі не є абсолютним чемпіоном світу.

Його слова передає журналіст Майкл Бенсон.

" Я радий, що Ф'юрі не є абсолютним чемпіоном. Я завжди казав, що він ідіот, він дуже неповажний... Йому потрібно наступати на людей, щоб відчувати себе добре. Так само як він не поважав Усика, "кролик" те, "середньоваговик" се. Це не добре для спорту.

Якщо я поважатиму тебе, а ти поважатимеш мене, ми зможемо підняти цей вид спорту і змусити людей думати, що ми два найелітніших бійці у світі. Але Ф'юрі наступить на тебе і зробить тебе схожим на хлопця, який щойно вийшов з пабу. Потім він піде і отримає ляпаса, він на це заслуговує", — сказав боксер.

‼️ Anthony Joshua on Tyson Fury losing to Oleksandr Usyk: “I'm glad Fury isn't the undisputed champion. I've always said he's an idiot, he's very disrespectful… He has to step on people to make himself feel good. The way he disrespected Usyk, ‘rabbit’ this and ‘middleweight’… — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 27, 2024

Нагадаємо, після перемоги над Ф'юрі абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі став українець Олександр Усик. Проте нещодавно він передав титул IBF на користь бою Дюбуа — Джошуа.