Український надважковаговик проведе бій за титул

Український боксер суперважкої ваги Богдан Миронець (10-1, 6 KO) наступний бій проведе у червні.

Суперником 31-річного українця буде представник Німеччини Граніт Шала (17-1, 6 КО), який у квітні 2024 року програв Олександру Захожому бій за пояс чемпіона Європи EBU.

Поєдинок відбудеться 28 червня. На кону стоятиме титул WBA Continental у хевівейті.

У своєму останньому бою українець переміг кубинця Хосе Лардуета (13-1, 11 KO) у поєдинку за титул WBC Franchophone.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Миронець здобув сенсаційну перемогу над британцем Нейтеном Горманом, який є двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі.