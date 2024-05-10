Богачук: Якщо Ломаченко програє, то, напевне, завершить кар’єру
— 10 травня, 17:17
Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук вважає, що Василь Ломаченко може повісити рукавиці на цвях у разі поразки від Джордж Камбососа.
Своїми думками про майбутнє протистояння за вакантний титул чемпіона IBF у легкій вазі Сергій поділився в коментарі Tribuna.com.
«Все залежить від того, як пройде цей бій. Якщо Ломаченко впевнено виграє – чому б не продовжити кар’єру? Якщо цей бій буде дуже важким, а можливо таке, що він його і програє, то, напевне, він завершить кар’єру», – сказав Богачук.
Бій Ломаченко – Камбосос відбудеться зранку 12 травня в Перті, Австралія. Нещодавно стало відомо, що в Україні поєдинок можна буде переглянути безплатно.