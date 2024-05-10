Богачук: Якщо Ломаченко програє, то, напевне, завершить кар’єру

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук вважає, що Василь Ломаченко може повісити рукавиці на цвях у разі поразки від Джордж Камбососа.

Своїми думками про майбутнє протистояння за вакантний титул чемпіона IBF у легкій вазі Сергій поділився в коментарі Tribuna.com.