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Промоутер Ф'юрі назвав подальші плани Усика

Руслан Травкін — 16 січня 2025, 02:08
Промоутер Ф'юрі назвав подальші плани Усика
Олександр Усик
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Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) зізнався, що мав розмову з Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Він заявив, що українець хоче провести ще один бій за титул абсолюта.

Про Воррен сказав у коментарі для Dailymail.co.uk.

"Олександр сказав мені на минулих вихідних, що він буде битися з переможцем поєдинку Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, – сказав Воррен.

Усик наразі володіє титулами за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі. Титул за версією IBF належить Дюбуа.

Бій Дюбуа проти Паркера відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Сам Даніель також не проти після перемоги над новозеландцем провести бій з українцем.

Олександр Усик Френк Воррен Джозеф Паркер Даніель Дюбуа

Олександр Усик

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