Бій для галочки: Гірн зробив зухвалу заяву про поєдинок клієнта проти українського боксера
Британський промоутер Едді Гірн не вважає українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО) гідним супернком для його клієнта Джарона Енніса (32-0, 29 КО).
Про це він розповів у інтерв’ю Boxing News.
"Обов'язковий захист Енніса вже призначено, і я не в захваті від цього. Карен Чухаджян – хороший боєць, але Джарон вже боксував з ним раніше.
Ми не можемо нічого зробити в цьому плані, нам хочеться проводити найбільші поєдинки. Це розчаровує, але якщо це бій, навпроти якого потрібно швидко поставити галочку – що ж, ми зробимо це.
Ми хочемо, щоб Джарон брав участь у великих боях. План полягає в тому, щоб битися в об'єднавчих поєдинках. Я зробив серйозну пропозицію Марріо Барріосу. Подивимося, що він скаже", – сказав Гірн.
Нагадаємо, Чухаджян та Енніс провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.
Минулого місяця тренер Чухаджяна, В’ячеслав Сенченко, заявив, що він знає, як перемогти Енніса.