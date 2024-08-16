Бій для галочки: Гірн зробив зухвалу заяву про поєдинок клієнта проти українського боксера

Британський промоутер Едді Гірн не вважає українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО) гідним супернком для його клієнта Джарона Енніса (32-0, 29 КО).

Про це він розповів у інтерв’ю Boxing News.

"Обов'язковий захист Енніса вже призначено, і я не в захваті від цього. Карен Чухаджян – хороший боєць, але Джарон вже боксував з ним раніше.

Ми не можемо нічого зробити в цьому плані, нам хочеться проводити найбільші поєдинки. Це розчаровує, але якщо це бій, навпроти якого потрібно швидко поставити галочку – що ж, ми зробимо це.

Ми хочемо, щоб Джарон брав участь у великих боях. План полягає в тому, щоб битися в об'єднавчих поєдинках. Я зробив серйозну пропозицію Марріо Барріосу. Подивимося, що він скаже", – сказав Гірн.