Говоритимуть, що поліз на крутого: Бетербієв відповів, чи готовий побитися з Усиком

Абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі канадець Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) обговорив можливий поєдинок проти володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (22-0, 14 КО), зазначивши, що не збирається переходити в іншу вагу.

Про це боксер розповів у коментарі російським ЗМІ.

"Я цієї теми взагалі не люблю. Потім усі кажуть, що я йому заздрю, туди-сюди. Він молодець, свою роботу добре зробив. У мене з ним жодних проблем немає. Я зараз скажу, що хотів би з ним побоксувати, потім говоритимуть, що я маленький, лізу на такого крутого боксера. Не люблю ці розмови.

У надважку вагу я, напевно, не переходитиму. Я люблю бути легким. Не люблю бути тяжким. Чи можу я набрати до 93 кг? Якщо добре пообідати, то можна", – сказав Артур.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня Бетербієв завершив об'єднання титулів у бою проти Дмітрія Бівола. Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.