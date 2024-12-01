Бетербієв підтвердив, що хотів би провести бій проти Усика

Російський боксер із паспортом громадянина Канади Артур Бетербієв (21-0, 20 КО), який є абсолютним чемпіоном світу у напівважкій вазі, готовий вийти в ринг проти Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі для Seconds OUT.

"Чи готовий я побитися з Усиком у першій важкій вазі? Так, звичайно. Мені цікавий цей бій. Що я думаю про Вуса як бійця? Він зробив хорошу роботу. Я думаю, що він зробив найкращу роботу в боксі", – сказав Бетербієв.

Зазначимо, що під час аматорської кар'єри українець та Бетербієв двічі зустрічалися на ринзі – перемога обидва рази діставалася Усику.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня Бетербієв завершив об'єднання титулів у бою проти Дмітрія Бівола. Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114.