Берінчику не пощастило з промоутерами, які маринували його в Україні – журналіст

Керівник NV Спорт Любомир Луканюк вважає, що Денис Берінчик міг би досягти набагато більшого, якби в нього були більш кваліфіковані промоутери.

Своїми думками про кар’єрний шлях українського легковаговика Луканюк поділився в ексклюзичному коментарі для Чемпіона.

"Денис – це боксер американського ринку, на жаль, якому не пощастило з промоутерами, які маринували його в Україні, змушуючи битися з «мішками». Якби він одразу поїхав у США, то вже давно би був чемпіоном світу і улюбленцем американської публіки. Тамтешні вболівальники люблять епатажних боксерів. Тож, думаю, своїм виходом у ринг Берінчик відразу налаштує глядачів вболівати за нього", – сказав Луканюк.

Зранку 19 травня Берінчик проведе найважливіший бій у своїй кар’єрі. В американському Сан-Дієго він битиметься проти Еммануеля Наваррете за вакантний титул чемпіона WBO в легкій вазі.

Чемпіон підготував спеціальний матеріал про непростий шлях Берінчика від в’язниці та вуличної бійки з другом до титульного бою в США.