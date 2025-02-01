Бенавідес та Морелл провели церемонію зважування напередодні бою

Тимчасовий чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,38 кг) Девід Бенавідес (29-0, 24 КО) та кубинець Девід Моррелл (11-0, 9 КО) провели традиційну церемонію зважування напередодні поєдинку.

Обидва боксери вклалися у ліміти вагової категорії, продемонструвавши однакову вагу – 79 кг.

Бій між Бенавідесом та Морреллом відбудеться на Т-Мобайл Арені у Лас-Вегасі, США, у ніч з 1 на 2 лютого.

На кону стоятиме право кинути виклик переможцю майбутнього мега-файту між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом, які проведуть реванш.

‼️ David Benavidez vs David Morrell heated final face-off ahead of tomorrow night…



[🎥 @premierboxing] pic.twitter.com/GVdRf5PhjZ — Ring Magazine (@ringmagazine) January 31, 2025

Зазначимо, що у своєму останньому бою Девід Бенавідес переміг досвідченого українського боксера Олександра Гвоздика одноголосним рішенням суддів.

Моррелл провів попередній бій ще в березні, здолавши американця Радивоє Калайджича.