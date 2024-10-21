Батько Хейні: у Гарсії нуль чемпіонств, лише фейкові заголовки

Білл Хейні, батько Девіна Хейні (31-0, 15 КО), звернувся до Раяна Гарсії (25-1, 20 КО), заявивши, що той не має жодного чемпіонського титулу.

Про це він написав у соцмережі X.

"Чувак, я чую всі ці теревені від брехливого Раяна, який ще навіть не зареєструвався у тестуванні, а вже кричить з вершини гори так, ніби у нього є пояс, щоб підкріпити свої слова. Але дивімося на речі реально – нуль чемпіонств, лише фейкові заголовки", – написав Хейні-старший.

Man, I’m hearing all this yappin’ from Lying Ryan who hasn’t even signed up for random testing yet—screaming from the mountaintop like he’s got a belt to back it up. But let’s keep it real—ZERO championships, just fake headlines. — Bill Haney (@BillHaney77) October 20, 2024

Нагадаємо, Хейні-молодший та Гарсія провели бій у квітні 2024 року. Раян завдав Девіну першої поразки в кар’єрі, але після оприлюднення результатів допінг-контролю стало відомо, що в організмі переможця виявили заборонену речовину остарин.

Результат поєдинку анулювали, а Гарсію відсторонили від боксу на тривалий термін.