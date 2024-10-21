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Батько Хейні: у Гарсії нуль чемпіонств, лише фейкові заголовки

Андрій Яросименко — 21 жовтня, 10:26
Батько Хейні: у Гарсії нуль чемпіонств, лише фейкові заголовки
Девін Хейні
Фото: Getty Images

Білл Хейні, батько Девіна Хейні (31-0, 15 КО), звернувся до Раяна Гарсії (25-1, 20 КО), заявивши, що той не має жодного чемпіонського титулу.

Про це він написав у соцмережі X.

"Чувак, я чую всі ці теревені від брехливого Раяна, який ще навіть не зареєструвався у тестуванні, а вже кричить з вершини гори так, ніби у нього є пояс, щоб підкріпити свої слова. Але дивімося на речі реально – нуль чемпіонств, лише фейкові заголовки", – написав Хейні-старший.

Нагадаємо, Хейні-молодший та Гарсія провели бій у квітні 2024 року. Раян завдав Девіну першої поразки в кар’єрі, але після оприлюднення результатів допінг-контролю стало відомо, що в організмі переможця виявили заборонену речовину остарин.

Результат поєдинку анулювали, а Гарсію відсторонили від боксу на тривалий термін.

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