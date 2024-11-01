Батько Гірна назвав фаворита реваншу Усик – Ф'юрі

Функціонер Баррі Гірн, який є батьком промоутера Едді Гірна, вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 KO) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Його cлова цитує DAZN.

" Я особисто вважаю, що Усик переможе Тайсона Ф'юрі в реванші", – сказав засновник Matchroom Boxing.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом

Нещодавно між боксерами відбулась перша дуель поглядів.