Ексчемпіон світу назвав сильні сторони Усика та Ф'юрі
Колишній чемпіон світу Баррі Джонс назвав сильні сторони чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) і Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).
Про це він сказав на пресконференції.
"Вони бійці, які найкраще в дивізіоні підлаштовуються під суперника, все, що вони вивчили у першому поєдинку, буде використано у реванші. Обидва боксери будуть кращими.
Усик – колишній боксер крузервейту, навантажує та ганяє суперників. І як тільки вони стомлюються, він починає працювати. Ф'юрі може битися багатьма стилями. Останнім часом Тайсон був з важчим ударами та агресивнішим.
В першому бою він кілька разів створював для Усика проблеми, але не дотискав його, не йшов до кінця. І, я думаю, що це дозволяло Олександру відновитися, видати неймовірний дев’ятий раунд і забрати бій", – сказав Джонс.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.