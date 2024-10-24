Ексчемпіон світу назвав сильні сторони Усика та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Баррі Джонс назвав сильні сторони чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) і Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це він сказав на пресконференції.

"Вони бійці, які найкраще в дивізіоні підлаштовуються під суперника, все, що вони вивчили у першому поєдинку, буде використано у реванші. Обидва боксери будуть кращими.

Усик – колишній боксер крузервейту, навантажує та ганяє суперників. І як тільки вони стомлюються, він починає працювати. Ф'юрі може битися багатьма стилями. Останнім часом Тайсон був з важчим ударами та агресивнішим.

В першому бою він кілька разів створював для Усика проблеми, але не дотискав його, не йшов до кінця. І, я думаю, що це дозволяло Олександру відновитися, видати неймовірний дев’ятий раунд і забрати бій", – сказав Джонс.