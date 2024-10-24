Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ексчемпіон світу назвав сильні сторони Усика та Ф'юрі

Андрій Яросименко — 24 жовтня, 12:10
Ексчемпіон світу назвав сильні сторони Усика та Ф'юрі
Getty images

Колишній чемпіон світу Баррі Джонс назвав сильні сторони чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) і Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це він сказав на пресконференції.

"Вони бійці, які найкраще в дивізіоні підлаштовуються під суперника, все, що вони вивчили у першому поєдинку, буде використано у реванші. Обидва боксери будуть кращими.

Усик – колишній боксер крузервейту, навантажує та ганяє суперників. І як тільки вони стомлюються, він починає працювати. Ф'юрі може битися багатьма стилями. Останнім часом Тайсон був з важчим ударами та агресивнішим.

В першому бою він кілька разів створював для Усика проблеми, але не дотискав його, не йшов до кінця. І, я думаю, що це дозволяло Олександру відновитися, видати неймовірний дев’ятий раунд і забрати бій", – сказав Джонс.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Бокс Джонс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

Бокс

Воррен не вірить у реванш Дюбуа – Джошуа
Ф'юрі: Всі поєдинки я проводжу заради грошей
Нганну: У реванші Дюбуа – Джошуа може статися все що завгодно
Усик розповів про мотивацію перед реваншем з Ф'юрі
Міллер: Я хочу реваншу з Дюбуа

Останні новини