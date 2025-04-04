Я досяг такого рівня: Баколе назвав суму, яку отримував за спаринги з Усиком

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе допомагав українському чемпіону Олександру Усику готуватися до поєдинків.

Цитує боксера Mbote.

За спаринги Усик платив великі гроші Баколе.

"Я досяг такого рівня, коли Олександр Усик платив мені 25 000 фунтів на тиждень, щоб я був його спаринг-партнером", – розповів Баколе.

Місяць тому Мартін вийшов на бій проти Джозефа Паркера. Конголезець добре провів перший раунд, тримав центр рингу і в другому, але впав після першого прицільного удару від Паркера.

Наступний бій конголезець проведе 3 травня у Саудівській Аравії проти нігерійця Ефе Аджагби.