Абдураімов: Моя мета — це золота медаль Олімпіади-2024

Український боксер Айдер Абдураімов (до 57 кг) планує здобути перемогу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі Олімпіади-2024 у Парижі.

Цитує бійця Суспільне Спорт.

"Я готовий фізично, психологічно, морально. На всі 100%. Мета? Моя мета — це золота медаль, а як там буде…

Складна підготовка була. Але тому я й готовий, бо вона складна. Є така приказка "важко в навчанні — легко в бою".

Я спокійний. Не думаю за це. Можливо, це поки що, коли приїду, буде інакше, бо там інша атмосфера, але поки так. На Олімпійські ігри важко потрапити, ще важче взяти медаль. Це не кожному дається. Гадаю, що легко нікому не буде", — сказав Абдураімов.