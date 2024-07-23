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Абдураімов: Моя мета — це золота медаль Олімпіади-2024

Олександр Булава — 23 липня, 16:57
Абдураімов: Моя мета — це золота медаль Олімпіади-2024

Український боксер Айдер Абдураімов (до 57 кг) планує здобути перемогу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі Олімпіади-2024 у Парижі.

Цитує бійця Суспільне Спорт.

"Я готовий фізично, психологічно, морально. На всі 100%. Мета? Моя мета — це золота медаль, а як там буде…

Складна підготовка була. Але тому я й готовий, бо вона складна. Є така приказка "важко в навчанні — легко в бою".

Я спокійний. Не думаю за це. Можливо, це поки що, коли приїду, буде інакше, бо там інша атмосфера, але поки так. На Олімпійські ігри важко потрапити, ще важче взяти медаль. Це не кожному дається. Гадаю, що легко нікому не буде", — сказав Абдураімов.

Нагадаємо, 20-річний українець отримав олімпійську ліцензію через кваліфікаційний турнір у Таїланді.

Зазначимо, що окрім Абдураімова на Олімпіаді в Парижі виступлять ще два українських боксери — Олександр Хижняк (до 80 кг) та Дмитро Ловчинський (понад 91 кг).

Олімпіада у Парижі стартує 26 липня.

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