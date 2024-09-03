Арум анонсував бій Іноуе в США

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум анонсував наступні поєдинки абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі Наої Іноуе (28-0, 25 КО).

Цитує Арума DAZN.

"Я розумію, що він повернеться сюди, в Токіо, щоб знову захистити свій титул наприкінці року, а потім ми веземо його до Сполучених Штатів на велике святкування в Лас-Вегасі", — сказав Арум.

Зазначимо, що Наої провів лише три поєдинки в США.

Нагадаємо, Інуе на вечорі боксу у Токіо переміг ірландця ТіДжея Дохені та вдруге захистив звання абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі.