Промоутер Ломаченка здивував вибором найкращого боксера світу

Промоутер Боб Арум вважає, що найкращим боксером сучасності є абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі, японець Наоя Іноуе (26-0, 23 КО).

Цитує менеджера Boxingnews 24.

"Вважаю Іноуе не просто найкращим боксером незалежно від вагової категорії, а найкращим боксером взагалі у спорті. Наоя – найкращий боксер, якого я колись бачив.

Незалежно від ваги чи будь-якого іншого показника. За свої 60 років у спорті я таких боксерів не бачив, він робить неймовірне", – сказав Арум.

Нагадаємо, Іноуе у власному останньому поєдинку нокаутував Луїса Нері (35-1, 27 КО) та захистив титул абсолютного чемпіона світу.

Напередодні Василь Ломаченка, чиїм промоутером є Арум, технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) в поєдинку за пояс IBF в легкій вазі.